La Freebox Delta complète ses machines virtuelles avec Open SUSE

Une nouvelle distribution de Linux est maintenant disponible sur votre Freebox Delta, il s’agit d’Open SUSE, la distribution allemande.

Pour rappel, les machines virtuelles ont été lancées en octobre 2019, elles vous permettent de créer vos propres serveurs dédiés en utilisant Linux. En pratique, cela vous fournit la possibilité d’avoir un site web auto-hébergé, un serveur Plex ou encore un service cloud à la maison.

Pourquoi Open SUSE ?

Linux, ou GNU/Linux pour les intimes est un système d’exploitation libre de droit, de fait, Il existe de très nombreuses distributions, pour tous les goût et tous les besoins.

Open SUSE a la particularité d’être très légère et de fournir de puissants outils pour faciliter sa personnalisation et son évolutivité. Notamment avec YaST qui est un des meilleurs centres de contrôle pour personnaliser votre OS. Il en résulte une base saine, très stable et surtout légère qui en contrepartie se verra amputée de certaines fonctionnalités annexes que proposent d’autres distributions.

L’avantage de cette simplicité est que le serveur Freebox Delta pourra gérer cette version Linux plus facilement que d’autres distributions plus lourdes. Tout l’intérêt semble se trouver ici, il permet aux utilisateurs de profiter d’une base saine, fiable et légère à laquelle vous pourrez ajouter des logiciels en fonction de vos besoins.

Si vous ne savez pas comment installer une machine virtuelle avec votre Freebox Delta, découvrez la marche à suivre.