Alerte Orages : comment mettre votre Freebox à l’abri, surtout si vous partez en vacances

Même si nous sommes fous d’elles, mais il est préférable d’éviter tout coup de foudre avec les Freebox. Après la canicule, c’est presque la France entière qui va subir des orages, selon la carte de vigilance de Météo-France, et cela va s’aggraver durant les prochains jours.

Les orages peuvent être la cause d’endommagements du matériel (Freebox Révolution, Freebox Crystal, Freebox Mini 4K, Delta, One, Pop…). Pensez donc à débrancher les alimentations électriques, les combinés sans fils ainsi que la prise ADSL pour éviter toute mauvaise surprise. Si vous êtes connectés par la fibre, il n’est pas contre pas nécessaire de débrancher votre prise FTTH. C’est d’autant plus recommandé si vous vous absentez durant plusieurs jours

Si vous ne pouvez pas débrancher votre Freebox (pour des raisons professionnelles par exemple), nous vous recommandons vivement d’utiliser un équipement parafoudre. Ce dernier protégera vos Freebox et le reste de vos équipements en cas de surtension sur votre installation électrique.

En cas de dégradations, surtout n’essayez pas de débrancher la Freebox. Avant de manipuler la box, veuillez impérativement éteindre le disjoncteur principal de votre domicile afin d’éviter toute électrocution. Ne rebranchez pas la Freebox détériorée sauf si Free vous le confirme.