L’application Free Ligue 1 Uber Eats débarque pour tous sur Android

Après iOS hier, la nouvelle application Free Ligue 1 Uber Eats est désormais disponible sur Android.

Interviews, podcasts, documentaires, des tonnes de contenus exclusifs et surtout des extraits en quasi-direct de 100 % des matchs de la Ligue 1 pendant 4 saisons, avec des alertes vidéo de vos équipes préférées à chaque but et moment fort. Lancée hier, le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats fait son apparition aujourd’hui sur les smartphones Android, emboîtant ainsi le pas à iOS. Vous pouvez télécharger l’application dès maintenant sur le Google Play Store.

Pour rappel, ce service est accessible sans surcoût sur smartphone et sur Player Freebox pour les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées). Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et ce uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free (illimité), et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).

Pour les non-abonnés, Free propose une offre découverte : les extraits vidéo et résumés des deux 1ères journées du championnat (week-end des 21, 22 et 23 août et du 28 au 30 août 2020) seront accessibles gratuitement à tous les Français. Le prix de l’abonnement n’est pour le moment pas connu.