Freebox Delta, One, Révolution, Crystal et V5 : l’application Télécommande Freebox améliore son expérience utilisateur

L’application Télécommande Freebox profite d’une mise à jour pour améliorer son expérience utilisateur.

Comme son nom l’indique, Télécommande Freebox est une application permettant d’utiliser son smartphone en guise de télécommande pour la Freebox, après avoir connecté le smartphone au réseau Wi-Fi de la Freebox. Destinée aux utilisateurs sous Android et diffusée via le Play Store, celle-ci est d’ailleurs compatible avec les box suivantes : Freebox Delta, Freebox One, Freebox Révolution, Freebox Crystal et Freebox V5.

Télécommande Freebox propose notamment le basculement entre un mode complet permettant d’avoir tous les boutons à l’écran et un mode carrousel qui permet d’alléger la partie inférieure de l’écran en affichant les chiffres ou bien les autres fonctions (selon les besoins). Très complète, l’application propose aussi un clavier virtuel, des commandes vocales (“Mets M6”, “Va sur la chaîne 12”, etc.), du retour haptique ou un guide des programmes.

L’application Télécommande Freebox vient de passer en version 1.0.6 avec la promesse d’une meilleure expérience utilisateur. La documentation indique en effet la correction d’un bug affectant la sélection du Freebox Player. Est également annoncé un programme TV qui se charge beaucoup plus rapidement.