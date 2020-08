Focus sur une nouvelle chaîne musicale gratuite de Freebox TV : POWER TV

Il y a une semaines une chaîne musicale internationale a fait son apparition sur Freebox TV. Nommée Power TV, elle est disponible gratuitement sur le canal 587 en qualité Full HD.

Chaîne musicale diffusant des clips à dominante anglophones de tendance pop, rnb et rock, elle est basée à Istanbul au sein du groupe « Power Media Group Turkey » et existe depuis 2014. Son modèle de diffusion est semblable à MTV Hits ou NRJ Hits, d’ailleurs son nom Power signifiant « puissance » dérive de « énergie » (NRJ). Power TV est issue de la radio Power FM, 1ère radio d’audience de musique étrangères de Turquie. La chaîne est implantée dans bon nombre de cafés et de bars du pays entre autres.



La chaîne inclut des bulletins d’informations sur l’actualité musicale, du cinéma, du sport alternatif et des dernières technologies mais l’ensemble de ces émissions étant diffusés en langue turque.La chaîne fait du sponsoring et organise régulièrement des festivités autour des sports mécaniques et aquatiques en Turquie, des concours de musiques éléctroniques et de performances DJ.

Pour ceux qui souhaitent découvrir la chaîne et suivre de la musique internationale en anglais peuvent se rendre dans la partie chaînes étrangères de Freebox TV, sur le canal 587 ou via l’application PowerAPP sur mobile. Par contre attention à ne pas se tromper d’heure à cause du décalage horaire d’une heure avec la Turquie affichée à l’écran.