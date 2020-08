Allez-vous utiliser le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats, inclus pour les abonnés Freebox ?

La semaine prochaine sonnera les grands débuts de Free dans le foot français. Ce service sera disponible gratuitement pour tous les abonnés Freebox mais est-ce qu’il correspond aux besoins des Freenautes et amateurs de foot

Ce nouveau service baptisé “Free Ligue 1 Uber Eats”, qui pourrait s’apparenter au Netflix de la Ligue 1, veut apporter une perception plus moderne pour une consommation du foot français innovante. Ainsi dès le 22 août prochain, soit la veille du coup d’envoi de la nouvelle saison du championnat, les abonnés Freebox, (Delta, One, Révolution, Pop, mini 4K)) pourront profiter gratuitement cette offre éditoriale permettant d’accéder entre autres à des extraits en quasi-direct de tous les matches de la Ligue 1, soit 380 par saison, via des notifications sur votre écran TV, mais aussi à d’autres formats (résumés, émissions, débriefs, interviews, web-documentaires).

Mais est ce que ce nouveau service Free Ligue 1 Uber Eat va répondre aux attentes des abonnés Freebox ? Est ce qu’il va vous permettre de réaliser des économies en évitant de vous abonner à Téléfoot (la chaîne de Mediapro), Canal+ ou beIN. C’est l’objet de notre nouveau sondage

Vous pouvez répondre à l’aide du sondage ci-dessus (qui est également disponible de façon permanente dans la colonne de droite) et apporter des précisions dans les commentaires

En attendant le lancement, découvrez Free Ligue 1 Uber Eats, son interface et fonctionnalités