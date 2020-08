Free Ligue 1 Uber Eats : le nouveau service pour les fans de foot expliqué en vidéo, en attendant sa disponibilité fin août

À moins de 10 jours du lancement de Free Ligue 1 Ubert Eats, l’opérateur de Xavier Niel fait la promotion de son service pour les adeptes du ballon rond à travers une série de questions-réponses en vidéo.

En même temps que la Freebox Pop en juillet dernier, Free a annoncé le service Free Ligue 1 Ubert Eats. Destiné aux fans du ballon rond, il permettra d’accéder en quasi-direct aux buts et meilleurs moments de tous les matches de la Ligue 1, soit 380 par saison, grâce à des mini-extraits. Au programme également : des résumés, des émissions, des débriefs, des interviews et des web-documentaires.

Attendu le 22 août prochain, soit la veille du coup d’envoi de la nouvelle saison du championnat, Free Ligue 1 Ubert Eats sera accessible sans surcoût aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta, mais aussi aux abonnées hors promotions aux offres Freebox Révolution, Freebox mini 4K et Freebox One. En attendant le lancement du service, Free y va d’une petite séance de questions-réponses en vidéo pour présenter son service dans les grandes lignes (contenus et moyens d’accès) :

[J-8] Avant le début de la saison 2020/21 !!

Vous voulez en savoir plus sur le service Free Ligue 1 Uber Eats ?

Jetez donc un œil à cette petite vidéo !😉⚽️ pic.twitter.com/CKqSInfwJx Free Ligue 1 | UberEats (@FreeLigue1) August 13, 2020

Pour rappel, Arthur Dagard, chef de projet de Free Ligue 1 Uber Eats, avait présenté l’interface du service lors d’une interview accordée à Univers Freebox.