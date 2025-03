Canal+, Netflix, Youtube Premium, Cafeyn, M6+ etc, les prix de vos abonnements ont augmenté et on s’en serait bien passé

Avec la multiplication et la croissance des services en ligne en tout genres, le prix des abonnements n’a cessé d’augmenter en 2024, selon une étude. “Les consommateurs s’en seraient bien passés“, affirme la plateforme Spliiit, spécialisée dans la mise en relation entre particuliers pour partager leurs abonnements en ligne. L’entreprise a en effet réalisé, avec le cabinet BearingPoint France, une étude du marché des services en ligne par abonnement sur l’année 2024 pour voir à quel point les prix avaient augmentés. Le constat est sans appel : “sur les deux seules dernières années, les dépenses liées aux abonnements numériques en France ont augmenté de 22 %, pour atteindre en moyenne 45 € par mois et par foyer” explique la plateforme, pointant également du doigt que les règles se sont souvent durcies pour le partage de compte, rendant plus difficile de faire des économies. Et si l’on peut penser d’abord aux abonnements SVOD comme Netflix ou Disney+, ce ne sont pas les seuls concernés. Mais en effet, du côté du streaming, on observe des hausses assez importantes comme celle de Disney+ qui a vu son tarif grimper de 20% en un an, l’abonnement annuel Amazon Prime qui a vu son prix grimper en flèche également, ou OCS avec une hausse de 10%. Au global Spliit estime que les prix des services de streaming ont augmenté de 25% en moyenne durant l’année 2024. Même pour M6+, qui était autrefois proposé sous la forme d’un abonnement à 6 Play, le prix a grimpé de 20%. Sans oublier les offres de streaming audio comme Deezer et Spotify Premium, même YouTube Premium a vu son prix augmenter pour passer à 12.99€/mois. Certains abonnements annuels ont presque doublés entre 2023 et 2024 selon Spliit. La plateforme affirme que l’antivirus Avast a vu son tarif augmenter de 108% pour atteindre 249.99€. La solution de montage vidéo Canva a atteint un tarif annuel de 240€, soit une hausse de 70%.On peut aussi compter les services liés aux jeux vidéo, comme Apple Arcade qui a vu son prix grimper de 40% pour passer à 6.99€/mois ou l’abonnement Xbox qui a subi une hausse sensiblement similaire au cours de l’année 2024 et les offres de presse en ligne, comme Cafeyn. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox