Offerte en version Pro aux abonnés Free Mobile, l’application Le Chat passe déjà 1 million de téléchargements

Un départ sur les chapeaux de roues pour la nouvelle application Android et iOS, Le Chat by Mistral AI.

Lancé sur mobile début février 2025, Le Chat de Mistral AI séduit déjà les utilisateurs français. En moins de quinze jours, l’application a dépassé le million de téléchargements, s’imposant temporairement en tête des classements sur l’App Store et le Google Play Store.

Ce démarrage fulgurant s’explique en partie par la visibilité offerte par le Sommet sur l’IA à Paris, où Mistral AI a été largement mis en avant. Emmanuel Macron lui-même a encouragé l’adoption de l’application, renforçant son exposition médiatique. Sans oublier l’annonce du partenariat avec Free, permettant aux 15,5 millions d’abonnés de l’opérateur d’accéder gratuitement pendant 12 mois à la version premium Le Chat Pro.

Au-delà de cet engouement initial, Mistral AI affiche de grandes ambitions. La start-up prévoit un investissement massif en France, notamment dans un centre de données en Essonne pour renforcer ses capacités d’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. De plus, elle collabore avec France Travail pour développer des outils basés sur l’IA. Si le succès du lancement est indéniable, reste à voir si Le Chat parviendra à s’inscrire dans la durée face à une concurrence internationale féroce.

Une nouvelle mise à jour est d’ailleurs disponible sur iOS et Android, celle-ci permet un upload d’images plus rapide, plus visuel, plus économe en mémoire cache. De nouvelles fonctionnalités sont également apparues récemment, l’accès à la version Pro également.

