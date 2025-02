Offerte en version pro aux abonnés Free Mobile, l’application d’IA Le Chat dégaine plusieurs nouveautés

Lancée il y a un peu moins de deux semaines, l’application mobile Le Chat permet d’accéder à l’IA de Mistral et a enchaîné les mises à jour intégrant plusieurs nouveautés.

Le Chat a l’ambition de se mesurer à ChatGPT en tant qu’intelligence artificielle générative française. Pour cela, Mistral AI a lancé une application disponible sur le Play Store (Android) et sur l’App Store (iOS) le 6 février dernier, en plus de la version navigateur. Et en a peine plus d’une semaine, les développeurs ont déployé plusieurs mises à jour integrant des correctifs mais aussi des nouveautés.

La première est notamment la possibilité d’utiliser la version Pro de l’IA, plus performante et plus complète. Une bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile qui bénéficient de 12 mois offerts à Le Chat Pro et qui ne pouvaient pas encore y accéder sur smartphone. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés qui ont été implémentées. Si le Play Store n’indique pas de release note sur la version Android, les développeurs de la version pour iPhone sont plus loquaces.

Ainsi, via deux mises à jour consécutives sur les 5 derniers jours, l’application a intégré une nouvelle fonctionnalité pour sélectionner finement le texte des messages de l’utilisateur et de l’assistant, une nouvelle gestion du scroll to bottom, mais aussi la possibilité de supprimer une conversation.

La version iOS a également amélioré l’accessibilité pour les lecteurs d’écran, stabilisé le flux d’authentification et corrigé des problèmes lors de l’inscription ou la connexion : le champs de texte pour entrer le code de vérification n’était pas éditable et des messages d’informations plus clairs ont été ajoutés dans le cas où les informations renseignées rentrent en conflit.

