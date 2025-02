Abonnés Freebox, il est désormais possible d’accéder à l’application Apple TV directement sur votre smartphone Android

L’app Apple TV débarque sur Android : Apple TV+ et la MLS sont désormais accessibles sur mobile au-delà des iPhone.

Les utilisateurs Android peuvent désormais télécharger l’application Apple TV via la Google Play Store sur leur smartphone d’accéder à Apple TV+. Jusqu’ici réservée aux appareils Apple et aux téléviseurs connectés, l’app est désormais disponible sur smartphones et tablettes Android, permettant de profiter des séries et films Apple Original comme Severance, Slow Horses, The Morning Show, Présumé innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, Masters of the Air et Ted Lasso. Sans oublier les films Apple Original comme Wolfs, The Instigators, The Family Plan, Killers of the Flower Moon, CODA, et bien d’autres, mais aussi des matchs de la Major League Soccer dont la 30e saison débutera le 22 février prochain.

“Accessible dans le monde entier, l’app Apple TV pour Android a été pensée pour offrir une interface intuitive et familière. Il est ainsi possible de s’abonner à Apple TV+ et au MLS Season Pass depuis un compte Google Play sur les appareils mobiles Android et les appareils Google TV, et de profiter d’un essai gratuit d’Apple TV+ pendant sept jours”, a annoncé Apple. L’application propose des fonctionnalités comme « Continuer à regarder » et la « Liste de suivi ». Les contenus peuvent être visionnés en streaming ou téléchargés pour une lecture hors ligne. L’arrivée de l’app Apple TV sur Android marque une étape stratégique pour Apple, qui cherche à élargir son audience. Chez Free, plateforme Apple TV+ la plateforme Apple TV+ est disponible sur le Player TV Free 4K de la Freebox Pop et Ultra mais aussi sur le Player Révolution et Devialet.

