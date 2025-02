Le saviez-vous : les abonnés Free peuvent profiter de leurs chaînes et replays avec Oqee partout dans l’UE et sur plusieurs supports

Abonnés Freebox et Free Mobile (sauf 2 euros), vous pouvez utiliser Oqee sur votre mobile, tablette, sur le web ou via certains boîtiers TV dans l’UE.

Si vous êtes un adepte des voyages ou déplacements professionnels en Europe mais que vous ne voulez pas renoncer à vos programmes favoris, la solution Oqee s’offre à vous. Les abonnés Freebox et Free Mobile (sauf 2 euros) peucvent en effet accéder à leur compte OQEE by Free dans les pays membres de l’Union Européenne et connecté via n’importe quel fournisseur internet.

Sur les mobiles et tablettes, cela fonctionne en WIFI peu importe le FAI ou données mobiles via le réseau partenaire, “nous nous basons sur l’IP pour déterminer le pays à partir duquel vous vous connectez à OQEE by Free. Si vous êtes en Italie, par exemple, et que l’IP de votre mobile est déclarée comme IP française, cela fonctionnera”, précise Free.

La version web d’Oqee est également concernée par cette disponibilité, “il est possible d’accéder à votre compte OQEE by Free sur oqee.tv sur navigateur connecté à n’importe quel fournisseur d’accès uniquement dans les pays membres de l’Union Européenne“, indique l’opérateur sur une page dédiée.

Et pour couronner le tout, les boîtiers TV comme Android TV ou Apple TV peuvent être utilisés avec Oqee dans l’UE via n’importe quel fournisseur internet. En revanche, l’application OQEE by Free sur Player Pop (Free TV 4K) est uniquement disponible connecté depuis votre ligne Freebox, précise l’assistance d’Oqee.

Les abonnés Freebox avec TV by Canal peuvent également opter pour myCanal, accessible partout dans l’UE au même titre que Molotov. Depuis le 1er avril 2018, avec l’entrée en vigueur du règlement européen sur la portabilité transfrontalière des contenus numériques, les abonnés aux services payants (myCanal, MyTF1, Molotov, Netflix, etc.), ainsi que les plateformes de streaming musical et de jeux vidéo, peuvent y accéder librement lorsqu’ils séjournent temporairement dans un autre pays de l’Union européenne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox