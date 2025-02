Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Pop pour leur rappeler un avantage exclusif et inédit à ne pas louper

“Croyez-vous au coup de foudre ?” Free pose la question et y répond avec son forfait 5G data illimitée à 9,99€/mois, proposé à ce prix là uniquement aux abonnés Freebox Pop.

Free vient d’envoyer un e-mail à ses abonnés Freebox Pop pour leur rappeler un avantage dont eux seuls bénéficient : la possibilité de souscrire au forfait Free Mobile 5G avec data illimitée pour seulement 9,99€/mois, sans condition de durée. Dans son e-mail, Free met en avant cet avantage avec un ton accrocheur et un clin d’œil à la Saint-Valentin : “En quête d’une véritable connexion ? Le Forfait Free 5G est fait pour vous. Pour vous prouver que Free chérit ses abonnés, on vous propose notre Forfait Free 5G à prix exclusif.”

Depuis 2020, Free se distingue en proposant à ses abonnés Freebox Pop ce forfait unique à moins de 10€, lequel est par ailleurs proposé aux autres abonnés Freebox à 9,99€/mois pendant 1 an puis à 15,99€/mois. Celui-ci comprend, de la data illimitée en 4G et 5G, les appels vers les mobiles et fixes en France métrop., USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations, SMS et MMS illimités. Mais aussi à l’étranger de 35 Go en 4G depuis plus de 110 destinations et appels, SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM. Cette offre reste valable aussi longtemps que l’abonné conserve sa Freebox Pop. Les clients Pop peuvent également profiter de 3 autres Forfaits Free 5G, cette dois à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois.

Pour en profiter, il est nécessaire d’indiquer vos identifiants Freebox lors de votre souscription à une offre mobile Free. Vous pouvez aussi rattacher votre abonnement Freebox à votre forfait mobile Free à tout moment pour bénéficier de ces avantages en vous rendant votre Espace Abonné Mobile dans la rubrique Mon compte, puis Mes avantages Free Family.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox