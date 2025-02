Orange lance pour la 1ère fois un forfait mobile 400 Go, mais beaucoup plus cher que sa Livebox 7

La gamme de forfaits “avec un mobile à prix avantageux” d’Orange s’enrichit d’une nouvelle offre inédite incluant 400 Go en France et 200 Go supplémentaires en roaming. Le prix est de 80,99 €/mois avec un engagement de 24 mois si vous n’êtes pas abonné Livebox.

Orange enrichit sa gamme d’offres mobiles avec un nouveau forfait premium 5G incluant 400 Go d’internet, une première à l’heure où l’Ademe prône une limitation sur ce type de formule enrichie en data. Pour en profiter, il faudra mettre la main au portefeuille, puisque cette offre est proposée à 80,99 €/mois sans offre box, ou 65,99 €/mois pour les abonnés box, avec un engagement de 24 mois. À titre de comparaison, la Livebox 7 d’Orange est affichée à 34,99 €/mois pendant 6 mois, puis 57,99 €/mois.

Pour expliquer ce prix exorbitant pour de nombreux utilisateurs, l’opérateur historique met en avant des avantages comme un prix très avantageux sur un nouveau mobile à la souscription et tous les 2 ans, par exemple le Samsung Galaxy S25 Ultra dès 299 € ou l’iPhone 16 Pro Max à partir de 499 €, rapporte Alloforfait. Autre option incluse, le prêt de mobile haut de gamme : “En cas de vol, panne, perte ou casse de votre mobile, Orange vous prête gratuitement un smartphone premium (iOS ou Android) pendant 1 mois”, précise l’opérateur.

Ce forfait inclut également 200 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre, mais pas ailleurs, ainsi que les appels illimités depuis la France vers la France, y compris les DOM, et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France, ou encore les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles en Europe, aux USA et au Canada.

Les SMS/MMS sont illimités depuis la France vers la France, y compris les DOM, et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Enfin, une deuxième carte SIM est proposée sur demande pour une tablette, une Airbox ou un second mobile.

Orange propose également avec mobile à prix avantageux incluant 200 et 300 Go à 35,99€/mois pendant 6 mois puis 47,99€/mois pour le premier et à 67,99€/mois pour le second. S’agissant des forfaits seuls, sont proposées par exemple une offre 120 Go à 24,99€/mois ou encore 170 Go à 22,99€/mois pendant 6 mois puis 34,99€/mois.