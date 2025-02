Application Canal+ : une mauvaise nouvelle pour certains abonnés et une fausse joie pour d’autres

C’est fini pour l’application Canal+ sur les TV Samsung datant d’avant 2018. Pour ceux qui ont acheté un téléviseur de la marque en 2024, la filiale de Vivendi a annoncé le 3 février une disponibilité très attendue de son application avant de supprimer sa communication.

Les évolutions de l’app Canal+ la rendent impossible à supporter sur certains appareils trop anciens. La filiale de Vivendi confirme que certains téléviseurs Samsung ne sont désormais plus compatibles avec sa plateforme. Depuis le 31 janvier 2025, l’application a cessé de fonctionner sur les téléviseurs Samsung de la gamme 2017. Cet arrêt fait suite à celui, fin mars 2024, sur les téléviseurs sortis en 2015 et 2016. La plateforme fonctionne néanmoins toujours sur les Smart TV Samsung commercialisées entre 2018 et 2023.

Par exemple, si vous êtes abonnés Tv By Canal ou Canal+ avec votre Freebox, l’application reste ainsi disponible sur votre player. Cependant, si vous l’utilisiez sur un téléviseur concerné par cette obsoléscence technique, vous ne pouvez plus y accéder. Vous pouvez toujours consulter vos contenus sur le web via canalplus.com ou sur l’application CANAL+ depuis d’autres appareils compatibles.

Un faux départ sur les TV Samsung de 2024 ?

À noter cependant que si vous envisagez de changer de téléviseur, il faudra éviter les modèles récents de Samsung puisque l’application Canal+ n’est pas disponible sur les modèles de 2024. C’est déjà le cas depuis l’année dernière. Cependant, ce 3 février, Canal+ a annoncé soudainement l’arrivée de son application sur les Smart TV Samsung de 2024 avec des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le mode expert, le start-over, et la gestion du profil, a révélé Alloforfait. Le groupe est semble-t-il allé trop vite en besogne puisque les mentions de ce lancement ont vite été supprimées, que ce soit sur l’assistance Canal ou sur X.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox