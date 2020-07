Mediapro: négociations peu avancées avec Free et Orange mais un terrain d’entente trouvé avec Facebook pour la distribution de Téléfoot

Qui distribuera la chaîne Téléfoot de Mediapro à la reprise de la Ligue 1 ? Les fans de foot français sont dans le flou le plus total. Les négociations avanceraient avec SFR, beaucoup moins avec Orange et Free. Le diffuseur aurait signé avec Facebook.

À un mois du lancement de la nouvelle saison de Ligue 1, Mediapro, diffuseur de 80% de la compétition sur la période 2020-2024, n’a toujours pas signé d’accord de distribution avec les opérateurs classiques.

Pire encore, “les négociations seraient peu avancées avec Orange et Free”, révèle L’Equipe. Dans une interview accordée à Univers Freebox le 7 juillet dernier, Xavier Niel n’a pas semblé s’inquiéter outre mesure. Selon lui, les discussions progressent tranquillement, « cela dépend plus de Mediapro que de nous », et d’ajouter « on a jusqu’au 22 août, il nous reste plein de temps, en un mois et demi on peut faire beaucoup de choses, on avance, c’est un sujet qui avance avec tous les opérateurs, personne n’a annoncé pour l’instant, peut-être que certains l’annonceront prochainement. »

Mediapro réclamerait un montant significatif payé d’avance, quand les opérateurs voudraient opter pour une rémunération en fonction du nombre d’abonnés engrangés. Si aucun accord n’est trouvé d’ici la reprise, les fans de foot pourront toutefois s’abonner à Téléfoot en OTT.

Un accord aurait été trouvé avec Facebook, une première

Selon le quotidien sportif, les négociations sont aujourd’hui au point mort avec Canal+ et une signature se profilerait avec SFR. Le deal, un accord de distribution de la Ligue et Ligue 2 et la codiffusion de la saison à venir de la Ligue des champions, la dernière en tant que diffuseur pour RMC Sport, propriété d’Altice, maison-mère de SFR.

Du côté des Gafa, Mediapro aurait trouvé un accord avec Facebook pour la diffusion de sa chaîne Téléfoot sur le réseau social. Les modalités du contrat ne sont pas encore connues. Cette idylle est en tout cas une première en France entre une chaîne payante et un Gafa.

Avec un objectif annoncé de 3.5 millions d’abonnés pour un abonnement proche des 25€ par mois, la chaîne Téléfoot a pour ambition d’être distribuée sur le plus de supports possibles, même si elle s’est montrée récemment plutôt sceptique à l’idée d’un accord avec Canal+.