Il est désormais possible de recycler son vieux téléphone en l’envoyant par courrier

L’eco-organisme Ecosystem organise la grande collecte solidaire de téléphones avec une solution simple et gratuite.

Selon plusieurs enquêtes, entre 50 et 113 millions de portables non utilisés occupent les tiroirs des Français. Ecosystem, eco-organisme spécialisé dans le recyclage d’appareils électriques et électroniques, a annoncé le lancement d’une grande initiative solidaire ce 20 juillet. Elle permet ainsi l’envoi des vieux téléphones pour reconditionnement ou recyclage via une enveloppe pré affranchie. Cette grande collecte s’effectue avec le soutien du Tour de France. Ce partenariat permettra la distribution de 100 mobiles aux plus démunis dans chaque ville étape du Tour.

Ecosystem propose un site dédié : jedonnemontelephone.fr. Depuis ce site, il vous suffira de créer un compte en un instant puis de commander une enveloppe pré-affranchie ou d’imprimer une étiquette pré-payée à coller sur une enveloppe si vous en avez déjà une en votre possession. Avant d’envoyer votre téléphone enlevez la carte SIM si cela est possible, ôtez la coque de protection du téléphone, il est aussi bon de savoir que vous pouvez glisser jusqu’à 3 téléphones dans l’enveloppe. À noter qu’un suivi de l’envoi est disponible afin de vous assurer de la bonne réception de l’enveloppe par Ecosystem.

Ensuite, le téléphone est réceptionné par Ecosystem dans les “Ateliers du bocage”, une société d’intérêt collectif membre d’Emmaüs. L’ensemble des données personnelles sont effacées du téléphone. L’organisme insiste sur ce point et mentionne “une solution de confiance”. Suite à cela, le téléphone sera réparé si son état le permet ou alors il sera recyclé.