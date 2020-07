Clin d’oeil : faites des maths et des économies avec la Freebox Pop et Free Mobile

Avec son forfait Free Mobile 4G illimité à 9.99€ couplé à la Freebox Pop, Free peut vous permettre de faire de sacrées économies ! C’est en tout cas le calcul qu’a fait ce Freenaute.

Trop c’est trop ! Sur Twitter, un abonné Freebox Révolution a fait les comptes de ses dépenses télécoms, et les calculs ne sont pas bons. 39.99€/mois pour la Freebox Révolution, mais surtout 45.99€/mois pour un forfait Bouygues Sensation, ça donne 85.98€/mois tout rond. Trop cher !

La solution, pour Anthony, est toute trouvée : migrer vers la Freebox Pop et changer d’opérateur mobile. Un peu de maths : 39.99€/mois avec le nouveau bébé de Free, auxquels s’ajoutent… 9.99€ pour un forfait Free Mobile illimité. Rangez vos calculatrices, le total est de 49.98€/mois ! Le Twittos a même fait une petite erreur de calcul : c’est un total de 36€ d’économie par mois, et non 30€ ! Et le tout avec plus de data (l’illimité à cet attrait).

🧾 Abonnement Freebox Révolution : 39,99€/mois.

🧾 Forfait Bouygues Sensation 70Go : 45,99€/mois.

❋ Je lâche 85,98€/mois pour tout ça, c’est abusé ! 😭 ➡️ Objectif : Migrer vers #FreeboxPOP à 39,99€/mois et forfait Free 100Go à 9,99€/mois. Soit 30€ d’économies ! pic.twitter.com/5owg0QSkkp Aитнσич Bαcσи 🋿 (@anthonybacon) July 20, 2020

C’est bien sûr la situation d’un abonné en particulier, mais à vos calculatrices (ou vos applications), pour voir si dans votre cas aussi, c’est une offre plus avantageuse.