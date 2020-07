Orange étend l’accès à l’eSIM pour les nouveaux abonnés

L’opérateur historique permet désormais aux nouveaux abonnés d’opter pour l’eSIM, uniquement en boutique pour l’instant.

La situation progresse. Premier opérateur à proposer la carte SIM virtuelle sur les montres connectées, Orange permet désormais aux nouveaux abonnés dotés d’un smartphone compatible d’adopter l’e-SIM en se rendant dans l’une de ses boutiques.

Il est possible, depuis le 9 juillet dernier d’après nos confrères de Frandroid, de choisir cette technologie plutôt que la carte SIM en vous rendant chez l’opérateur directement. Certaines boutiques le permettaient déjà depuis février, la phase de test est dorénavant finie et vous pouvez y accéder dans n’importe quelle boutique. Pour l’instant, ce n’est possible que pour les forfaits Orange, et non les offres Sosh, Mobicarte ou Holiday. Les frais d’activation sont les mêmes que pour une carte SIM physique : 10€ lors du changement de forfait.

L’eSIM devrait être proposé prochainement via les boutiques en ligne de l’opérateur et le service client, ainsi que pour les clients Sosh. Les anciens abonnés avaient déjà la possibilité de remplacer leur carte SIM classique par une virtuelle depuis leur espace abonné, ou en boutique. Cette technologie, lente au lancement, se démocratise peu à peu chez les opérateurs. Bouygues Telecom la propose depuis peu, et Xavier Niel a récemment annoncé avoir changé d’avis à son sujet et veut la lancer rapidement.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors « virtuelle », avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.