Abonnés Freebox Révolution et Delta : MyCanal propose une nouvelle fonctionnalité

Les utilisateurs de MyCanal sur navigateur peuvent désormais modifier la taille et la couleur des sous-titres sur leurs contenus à la demande.

Le site d’assistance de Canal+ a récemment annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur la version pour navigateur de MyCanal. Il est dorénavant possible, sur PC et sur MAC, de modifier la taille et la couleur des sous-titres directement depuis le lecteur. Une bonne chose pour l’accessibilité de la plateforme de la filiale de Vivendi pour les personnes malvoyantes.

Vous pouvez ainsi opter pour un fond permettant aux sous-titres de ressortir, ou pour un fond complètement noir et une écrite jaune pour ne pas avoir de difficultés à suivre l’intrigue.

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lecteur de votre contenu (à la demande et VOD uniquement, la fonctionnalité n’étant pas active pour les chaînes en direct), puis sur le bouton présentant une simple bulle. Ensuite, cliquez sur les paramètres de sous-titres et réglez vos préférences. Un aperçu est proposé et s’adapte à chacune de vos modifications.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test)