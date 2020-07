Free déploie une nouvelle version de l’application officielle Freebox sur Android

Après iOS, les smartphones sous Android bénéficient eux aussi d’une nouvelle version de l’application Freebox, avec plusieurs nouveautés.

Dans cette mise à jour estampillée 4.3.0, l’application officielle de Free devient compatible pour gérer la nouvelle Freebox Pop, mais propose également une refonte du contrôle parental via la création de profils, qui permet de suspendre internet simplement sur les appareils des enfants. L’intégration de la nouvelle protection WPA2/WPA3 pour le WiFi est également de mise.

A noter que pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il est nécessaire de mettre à jour votre Freebox dans sa récente version 4.2.0, déployée hier par l’opérateur de Xavier Niel.

Pour rappel, cette application offre à votre mobile ou tablette, via un accès Wi-Fi ou une connexion 3G/4G, un accès distant à votre Freebox (Pop, One, Delta, Révolution ou Mini 4K) et permet, entre autres, de programmer vos enregistrements à distance, de lire sur votre mobile et partager avec vos proches les contenus (vidéos, photos,…) de votre disque dur, de gérer le contrôle parental des différents périphériques utilisant votre connexion internet Freebox, etc. Vous pouvez la télécharger directement via le Play Store.