La Freebox Ultra Edition Limitée est à nouveau disponible à la migration pour les abonnés Free

Pour la seconde fois depuis le lancement de la Freebox Ultra Edition Limitée, Free renfloue un peu les stocks pour permettre à ses abonnés actuels de migrer.

Encore et toujours disponible pour les nouvelles souscriptions sur le site web de Free et en boutiques, la nouvelle Freebox Ultra Edition Limitée redevient disponible pour les abonnés Freebox qui souhaiteraient migrer vers cette offre. Depuis le lancement de cette version inédite le 3 décembre dernier, Free semble contrôler ses stocks à destination de ses Freenautes.

Après avoir annoncé une fin de disponibilité trois jours seulement après sa commercialisation, l’opérateur a rajouté du stock le 11 décembre, mais très rapidement les unités disponibles ont été écoulées. Ce 19 décembre, nous apprenons qu’il est à à nouveau possible de migrer via l’espace abonné Freebox mais il faudra faire vite car le nombre de serveurs rouges et transparents qui clignotent est une nouvelle fois limité.

En se rendant dans l’espace abonné, dans la rubrique “Mon Abonnement” puis “Changer pour l’offre Freebox Ultra Edition Limitée”, les abonnés peuvent migrer au choix vers la formule Essentiel à 49,99€/mois ou la Freebox Ultra avec son armada de services inclus à 59,99€/mois. Les frais de migration s’élèvent à 49 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox