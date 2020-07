Un nouvel accessoire offert dans la boutique Free Mobile

Free offre un nouvel accessoire pour l’achat du smartphone Nokia 2.3 dans sa boutique en ligne.

Après avoir offert une coque et un verre trempé, Free offre en effet une carte MicroSD PNY d’une capacité de 32 Go, ce qui permettra d’étendre la capacité de stockage de ce smartphone disponible à 129 euros au comptant ou en 4x sans frais (33 euros à la commande, puis 3 fois 32 euros).

Ayant fait l’objet d’un test complet sur Univers Freebox, le Nokia 2.3 se positionne en entrée de gamme avec un chipset Helio A22 associé à 2 Go de RAM, un écran IPS 6,2 pouces HD+, un double capteur photo 13 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 5 Mégapixels à l’avant dans une encoche et une batterie 4 000 rechargeable en 5 Watts via un port Micro-USB. Son interface repose sur Android 10. Le smartphone est compatible avec la 4G 700 MHz (B28) et doté du mini-jack.