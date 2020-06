Free Mobile : un nouvel accessoire offert dans la boutique en ligne

Après avoir fait son entrée en avril dans la boutique en ligne de Free Mobile, le Nokia 2.3 est à présent disponible avec un accessoire offert.

Pour tout achat de ce smartphone visant les petits budgets, un verre trempé et une coque d’une valeur de 24,90€, sont offerts. Le Nokia 2.3 est affiché à 129€ à la commande. Il est également possible de l’acheter en 4 fois sans frais, pour un premier versement de 33€ puis trois fois 32€ sans frais.

Equipé du chipset MediaTek Helio A22 avec son processeur quad-core 2,0 GHz associé à 2 Go de mémoire vive, ce modèle est livré avec Android 9.0 et propose un écran IPS 6,2 pouces HD+ ainsi qu’une capacité de stockage 32 Go extensible par MicroSD et une gestion dual-SIM. Côté photographie, comptez sur un double capteur 13 + 2 Mégapixels au dos (le second pour le mode portrait) et un capteur 5 Mégapixels à l’avant (qui servira aussi à la reconnaissance faciale). A noter également qu’il est compatible avec la bande 700 MHz chère à l’opérateur de Xavier Niel. Pour la fiche technique complète, vous pouvez la retrouver ci-dessous.