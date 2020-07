C’est parti pour la Freebox Pop, posez vos questions à Xavier Niel

La Freebox Pop débarque aujourd’hui. En attendant d’en voir la couleur, posez vos questions à Xavier Niel. Univers Freebox aura à coeur de les communiquer au fondateur de Free lors d’une interview cet après-midi.

C’est le jour J ! La Freebox pop est plus que jamais sur la rampe de lancement. Présentée ce matin à partir de 10h au sein du siège de Free, la nouvelle box intermédiaire de Free est parée à séduire un public de masse. Si plusieurs fonctionnalités ont déjà fuité, nul de doute que Free nous réserve des surprises, en tout cas tous les observateurs l’espèrent.

Comme prévu, Univers Freebox animera un live sur place entre 9h30 et 10h avant de prendre la température et interroger les invités avant le levé de voile tant attendu sur la nouvelle Freebox V8. On attend de la pop attitude, un bon rapport qualité prix et un vrai choc. Comme souvent en marge du lancement d’une nouvelle Freebox, Xavier Niel répondra dans l’après-midi aux questions d’Univers Freebox lors d’une interview vidéo. Et une fois n’est pas coutume, nous souhaitons vous donner la parole à travers nos questions. Vous avez donc plusieurs heures pour nous communiquer vos questions dans les commentaires. Freebox Pop, Delta ou autres, Free Mobile et tout ce qui a attrait à l’opérateur, à vos claviers !