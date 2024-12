Free lance un nouveau calendrier de l’Avent sur Oqee avec des offres spéciales pour les abonnés Freebox

L’esprit des fêtes s’invite sur Oqee avec un calendrier de l’Avent dédié, proposant des programmes en VOD à prix réduit.

Lancez chaque jour Oqee sur votre player Free TV 4K pour ne pas louper une offre alléchante. Les abonnés Freebox disposant du player de la Freebox Pop, disponible pour les abonnés Delta, Ultra et Pop mais aussi en multi-TV pour les autres abonnés, peuvent en effet découvrir le calendrier de l’Avent Oqee.

Depuis le premier décembre, Free a en effet lancé cette opération assez singulière dont le principe est simple : chaque jour, vous pouvez retrouver un nouveau film à découvrir ou redécouvrir dans la rubrique “Pour vous” d’Oqee. Ces programmes seront à prix réduits jusqu’au 24 décembre prochain et pourront être de tous genres : comédies festives, films d’action, animations pour petits et grands, drames… De quoi satisfaire tous les goûts !

Il vous suffit juste de trouver l’icône de case de calendrier dans la rubrique “Pour vous” d’Oqee. Aujourd’hui, il s’agit d’Anatomie d’une chute, qui est proposé via Canal VOD à 4.99€ à l’achat au lieu de 7.99€ par exemple. D’après nos observations, ce calendrier n’est disponible que sur la version d’Oqee disponible sur le player Pop (Free TV 4K), et non sur la version navigateur ou mobile du service de TV de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox