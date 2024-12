Free Mobile décroche de nouvelles fréquences en outre-mer sans passer par la phase des enchères

Free Mobile et ses rivaux obtiennent sans batailler des fréquences en bande 2,1 GHz en Guyane et à La Réunion.

Après s’être vu attribuer en octobre des blocs de 50 MHz dans la bande 3.4 – 3.8 GHz contre engagements en Martinique et en Guadeloupe, Free Mobile obtient 15 MHz dans la bande 2,1 GHz en Guyane, tout comme ses concurrents, à savoir Orange, Outremer Telecom, et Digicel AFG.

Au terme de l’instruction des dossiers, l’Arcep a conclu le 21 novembre que ces opérateurs sont qualifiées pour les procédures d’attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz en Guyane. Si les deux premières seront disponibles à compter du 1er mai 2025 et feront l’objet d’une phase d’enchères principales, la dernière, c’est–à-dire la bande 2,1 GHz, la quantité de fréquences également disponibles au 1er mai 2025 étant égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l’ensemble des candidats qualifiés, et aucun candidat qualifié n’ayant formulé le même choix de positionnement, “il n’y a pas lieu de procéder à la phase d’enchère principale pour l’attribution”, a fait savoir le régulateur.

Voici la répartition des fréquences attribuées à chaque opérateur à compter du 1er mai 2025 :

Candidat Fréquences attribuées (MHz) Quantité de fréquences (MHz duplex) Digicel AFG 1920 – 1935 MHz et 2110 – 2125 MHz 15 MHz Free Caraïbe 1965 – 1980 MHz et 2155 – 2170 MHz 15 MHz Orange 1935 – 1950 MHz et 2125 – 2140 MHz 15 MHz Outremer Telecom 1950 – 1965 MHz et 2140 – 2155 MHz 15 MHz Total – 60 MHz

Même situation à La Réunion L’Arcep a également procédé à l’examen des candidatures des opérateurs pour l’attribution des fréquences sur la bande 1800 MHz et 2,1 GHz sur le territoire de La Réunion. Orange, SFR (SRR), Zeop Mobile Telco OI détenu à parts égales par AXIAN et Iliad, ont été qualifiés. La procédure d’attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz s’est conclue sans phase d’enchères, la quantité de fréquences disponibles étant suffisante pour répondre aux demandes de chaque candidat qualifié. La répartition des fréquences, prenant effet au 1er mai 2025, est la suivante : Candidat Fréquences attribuées (MHz) Quantité de fréquences (MHz duplex) Orange 1935 – 1950 MHz et 2125 – 2140 MHz 15 MHz SRR 1965 – 1980 MHz et 2155 – 2170 MHz 15 MHz Telco OI 1950 – 1965 MHz et 2140 – 2155 MHz 15 MHz Zeop Mobile 1920 – 1935 MHz et 2110 – 2125 MHz 15 MHz Total – 60 MHz Les fréquences de la bande 1800 MHz feront quant à elles l’objet d’une phase d’enchères principales à laquelle participeront les quatre opérateurs qualifiés. Cette phase d’enchères, prévue pour se dérouler avant le 1er mai 2025, déterminera la répartition finale des ressources disponibles dans cette bande. Les résultats finaux de l’attribution de la bande 1800 MHz prendront en compte les besoins en capacité réseau des opérateurs et les engagements en matière de couverture et de qualité de service pour le territoire de La Réunion.

