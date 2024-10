Astuce Free en vidéo : Free permet de savoir si quelqu’un squatte la connexion wifi de votre Freebox

Univers Freebox des rediffusions d’astuces et tutoriels en vidéo qui vous ont le plus intéressés et qui peuvent vous être utiles au quotidien.

Aujourd’hui nous faisons (re)découvrir aux abonnés Freebox comment savoir exactement quels appareils sont connectés à leur réseau et donc qui utilisent leur connexion Internet. Que ce soit pour repérer un adolescent censé dormir au lieu de surfer sur Internet ou un voisin récemment dépanné continuant finalement d’utiliser votre connexion à Internet, il peut être utile de garder un oeil sur les appareils connectés à votre réseau. Free permet justement de le faire au travers de l’interface dédiée.

