Marmiton TV est désormais disponible sur Freebox TV et va devenir gratuite dans les prochains jours

La chaîne de cuisine au nom bien connu “Marmiton TV” est désormais disponible sur la Freebox et bientôt incluse dans le bouquet TV de base.

Nous vous l’avions annoncé en début de mois : c’est maintenant effectif, la chaîne Marmiton TV, qui était jusque-là disponible chez Orange, vient d’arriver sur Freebox TV. Elle remplace ainsi la chaîne Gourmand TV, qui était proposée jusqu’à présent.

Rachetée à TF1 par le groupe Reworld Media, Marmiton TV est désormais accessible sur le canal 234 de Freebox TV. La chaîne propose, grâce à des recettes, des astuces, et des conseils d’experts, ainsi qu’au travers de programmes de divertissement, de découvrir “la meilleure façon de manger”.

Et bonne nouvelle : Marmiton TV, actuellement payante, sera incluse dans le bouquet basique de Freebox TV, donc sans surcoût, dès le 1er novembre. comme les autres chaînes de Reworld Media à savoir Auto Plus TV TV, canal 232, TOP Santé TV canal 239, mais également “Maison et travaux TV” qui était déjà incluse sur Freebox TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox