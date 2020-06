Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 133

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La Gendarmerie Nationale prise en flagrant délit d’humour sur Twitter. La surveillance d’une antenne Free Mobile attaquée à de multiples reprises a abouti à une interpellation mi-juin. Les deux hommes “ne sont plus Free”, s’est amusé le CM du compte de de la gendarmerie.

Quand le Sénat propose d’interdire les forfaits mobiles avec data illimitée pour réduire l’empreinte carbone du numérique en France, Pierre Beyssac, candidat aux dernières Européennes pour le Parti pirate, monte au créneau !

Je reviens, une des parties les plus #wtf, notée par ailleurs (via @MonniauxD). Comment défoncer consciencieusement les gains d’efficacité des réseaux mobiles (modèle Minitel, ce qui acheva sa perte). Un exemple typique de très mauvaise proposition axée sur de mauvaises données. pic.twitter.com/50kSscgKrr Pierre Beyssac (@pbeyssac) June 24, 2020

Parfois le démarchage fonctionne quand l’offre est alléchante !

Insupportable ce démarchage téléphonique, vous croyez que ça marche avec moi ?

Hâte de recevoir ma Freebox Révolution V6 au prix exceptionnel de 9,99€ par mois au lieux de 37,97€. pic.twitter.com/dHU11oPSEB FranFran (@lawakebar) June 26, 2020

Pendant ce temps, SFR s’essaie à un nouveau genre de porte-à-porte pour promouvoir sa fibre !

Roh je me suis fait spammer la voiture par sfr ! pic.twitter.com/ELtlrBVTax A (@Anth084) June 27, 2020

