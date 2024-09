Abonnés SFR : attention, des escrocs se font passer pour des conseillers et ça peut vous coûter cher

Une nouvelle arnaque vise les abonnés SFR, les poussant à appeler des numéros surtaxés.

Les opérateurs télécoms et les arnaques, ce n’est pas nouveau : de nombreux escrocs cherchent à récupérer des informations personnelles ou même des coordonnées bancaires avec des faux mails et faux SMS. Cependant, du côté des abonnés SFR, c’est un appel qui a été reçu par un client qui a généré un gros hors forfait.

En effet, le site Commentçamarche.net a repéré sur le forum de RED by SFR le témoignage d’un abonné ayant reçu un appel provenant d’une personne se présentant comme un conseiller de l’opérateur. Ce dernier affirmait que sa prise de contact était en lien avec un soi-disant problème de réseau et lui demandait ainsi de composer un numéro de téléphone pour effectuer des tests et ainsi désengorger le réseau. Pas de chance, il s’agissait ici d’un numéro surtaxé, sur lequel le client est resté pendant environ 20 minutes, et le “conseiller” a réitéré l’opération plusieurs fois avec la même demande mais des numéros différents.

Il convient donc d’alerter sur ces pratiques malveillantes et l’un des membre de la team RED by SFR le rappelle : un représentant de l’entreprise ne demandera jamais de composer un numéro surtaxé pour résoudre un problème. De plus, il faut se méfier des appels et communications directes se réclamant de votre opérateur et comprenant un message créant un sentiment d’urgence. Si vous avez un doute, mettez fin à la communication et contactez vous-même votre opérateur via les canaux officiels. Rappelons également que vous pouvez signaler ces numéros par SMS au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d’arnaques. Vous pouvez également signaler les messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox