Bbox Fibre Wi-Fi 6 : l’installation expliquée dans une vidéo

Bouygues Telecom propose une petite vidéo pour expliquer la procédure d’installation de sa Bbox Fibre Wi-Fi 6.

L’installation d’un modem n’est pas une évidence pour tout le monde. Bouygues Telecom y va ainsi d’une vidéo pour expliquer la procédure d’installation de son modèle Bbox Fibre Wi-Fi 6.

Durant une minute, la vidéo explique comment positionner correctement le modem (idéalement au centre de la pièce pour la diffusion du signal Wi-Fi et proche de la télévision pour permettre le raccordement du décodeur en filaire) et effectuer le raccordement à la prise fibre (en évitant que le câble soit pincé ou coudé), puis comment mettre le modem sous tension et brancher les différents appareils comme l’ordinateur, le décodeur TV ou le téléphone fixe. Il est enfin recommandé de conserver le carton d’emballage adapté pour le transport de tout le matériel.