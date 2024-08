Free compte désormais 6 millions d’abonnés fibre et atteindra bientôt les 23 millions d’abonnés fixe et mobile

L’opérateur de Xavier Niel vient de passer un cap important en termes de recrutement et s’apprête à en passer un autre.

Lors de la présentation des résultats du premier semestre 2024 d’Iliad, Nicolas Thomas, Directeur général de Free est revenu sur deux paliers importants en France. Avec des performances commerciales très solides sur le deuxième trimestre sur le fixe et au vu de l’avancée des recrutements fibre, l’opérateur de Xavier Niel a en effet atteint au mois d’août 2024 les 6 millions d’abonnés fibre.

Les 5 millions avaient été atteints en juin 2023, il aura fallu ainsi un peu plus d’un an pour l’opérateur pour acquérir 1 million d’abonnés supplémentaires en fibre optique, tant par des recrutements que des migrations. L’opérateur se targue également d’avoir un taux d’adoption de la fibre record en France avec 80% des abonnés qui ont quitté le cuivre pour le FttH. Un autre cap devrait être passé prochainement selon Nicolas Thomas : celui des 23 millions d’abonnés fixe et mobile. Fin juin 2024, l’opérateur comptait 22.887 millions d’abonnés au total.

