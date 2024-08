Une vague de nouveaux films gratuits déferle sur Oqee Ciné pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Cette semaine, la plateforme AVOD OQEE Ciné propose une nouvelle sélection de films entre comédies, thrillers, romances et classiques du cinéma.

OQEE Ciné c’est où vous voulez, quand vous voulez et autant que vous voulez avec un peu de pub. Et c’est inclus dans les abonnements Freebox et le forfait mobile Free 5G. Disponible sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD des Player TV Freebox, mais aussi dans l’application OQEE by Free de nombreux supports comme les TV connectées de Samsung, LG et Philips, le service AVOD de Free propose plus de 500 films et séries en illimité avec publicités. Ce 9 vendredi 9 août, des nouveautés vous attendent :

Réalisé par le légendaire Stanley Kubrick, Docteur Folamour est une satire de la guerre froide et de la menace nucléaire. Cette comédie noire, mêlant humour absurde et critique politique, est un incontournable pour les amateurs de cinéma classique. Avec son style unique, Kubrick réussit à transformer un sujet grave en une farce mémorable.

Adapté des célèbres bandes dessinées de Will Eisner, The Spirit est un film de super-héros réalisé par Frank Miller, co-créateur de Sin City et 300. Le film suit l’histoire de Denny Colt, un ancien flic revenu d’entre les morts pour combattre le crime dans Central City sous le nom de Spirit. Visuellement stylisé, avec des éléments de film noir, The Spirit séduira les amateurs de comics et de récits de vengeance.

Friends with Money est une comédie dramatique signée Nicole Holofcener, qui explore les dynamiques complexes de l’amitié et des classes sociales à Los Angeles. Le film réunit un casting talentueux comprenant Jennifer Aniston, Frances McDormand, Catherine Keener et Joan Cusack. À travers le prisme des relations amicales, Friends with Money aborde des thèmes tels que l’insécurité financière, le mariage et l’identité personnelle.

Pour ceux qui cherchent une comédie légère, Super Blonde est le choix parfait. Ce film suit l’histoire de Shelley Darlingson (interprétée par Anna Faris), une ancienne playmate qui se retrouve sans abri après avoir été mise à la porte du manoir Playboy. Elle trouve refuge dans une sororité universitaire en difficulté, où elle utilisera son charme et ses compétences pour aider les étudiantes à retrouver confiance en elles.

Amours Troubles est une comédie romantique réalisée par Martin Brest, mettant en vedette Ben Affleck et Jennifer Lopez. Le film raconte l’histoire de Larry Gigli, un gangster maladroit chargé d’enlever le frère d’un procureur fédéral pour faire pression sur ce dernier. Il se retrouve associé à Ricki, une femme fatale, et ensemble, ils vont développer une relation inattendue.

L’Abominable Vérité est une comédie romantique qui explore les différences entre les hommes et les femmes en matière de relations amoureuses. Gerard Butler et Katherine Heigl incarnent un duo explosif dans ce film où l’humour et la romance s’entremêlent. L’histoire suit Abby, une productrice de télévision qui doit faire face aux conseils peu orthodoxes de Mike, un consultant misogyne, pour améliorer les audiences de son émission.