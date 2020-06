Freebox Delta: le service de presse Cafeyn se met à jour avec une nouveauté

Une nouvelle version iOS et Android de l’application du service de presse Cafeyn (ex-LeKiosk) facilite les téléchargements de titres.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, l’abonnement au service de presse Cafeyn, permet d’accéder à plus de 1600 titres de presse gratuitement, depuis un navigateur ou une application mobile. Une nouvelle version a récemment été déployée sur Android et iOS et permet dorénavant de télécharger un numéro directement depuis sa fiche. Le titre sera ensuite accessible dans la rubrique « Téléchargements » de la bibliothèque, une section dédiée intégrée en mars dernier. Plus d’excuse pour lire partout, même sans connexion internet.

A noter que Cafeyn devrait s’étoffer d’avantage prochainement en reprenant la gestion de l’offre SFR Presse mais également Milibris, la plateforme de numérisation de journaux qu’Altice avait acquise en août 2017.