Altice va revendre SFR Presse à Cafeyn, le partenaire de Free dont le service est inclus avec la Freebox Delta

Après L’Express et Libération, Altice va se séparer de son kiosque numérique SFR Presse, qui devrait être racheté par Cafeyn, son principal concurrent, disponible notamment chez Free

En 2016, Altice lançait SFR Presse, une application qui permet un accès illimité à de nombreux titres de presse, et qui était inclus dans la plupart de ses forfaits box et mobile. Une solution qui était lucrative pour Altice, puisque SFR Presse bénéficiait de la TVA réduite de la presse à 2,1% alors qu’elle est de 20,1% pour Internet et la téléphonie. Or SFR Presse comptait pour une grosse partie dans la facture des abonnés, 19,99€, ce qui faisait baisser fortement le montant la TVA sur la facture globale. Un avantage fiscal qui avait avait fait gagner 200 millions d’euros à SFR. Bouygues Télécom et Orange avaient alors lancé leur propre service pour bénéficier des mêmes avantages, mais l’Etat a fini par y mettre un terme en 2018.

Depuis, SFR Presse est donc devenu moins rentable pour SFR, qui ne bénéficiait plus de la TVA réduite et qui facturait ce service environ 5€/mois pour ses abonnés. Orange et Bouygues Télécom ont alors choisi de sous traiter cette activité. Tout comme Free qui a intégré ce service avec la Freebox Delta fin 2018. Et c’est justement Cafeyn (ex-Le Kiosk), qui est inclus dans la dernière box de Free, qui “reprendrait la gestion de l’offre SFR Presse mais également Milibris, la plateforme de numérisation de journaux qu’Altice avait acquise en août 2017. La transaction s’élèverait à 5 millions d’euros” a révélé ce soir Le Figaro. Cafeyn, qui est déjà le leader du secteur, en ayant noué des partenariats avec Free, mais également Bouygues Télécom et Canal+, devrait doubler le nombre de ses utilisateurs à plus de 2 millions. Il n’est pas encore précisé si ce rachat aura un impact sur l’offre de contenus proposée par Cayfen.