Tubio : l’app idéale pour caster facilement des contenus sur Freebox Révolution et Delta, se met à jour

Talon d’Achille des Freebox Révolution et Delta, la fonction Chromecast. Très utile, l’application Tubio permet de caster simplement des contenus sur votre box. Ses versions Android et IOS améliorent aujourd’hui.

C’est le point faible des box de Free, la fonction Chromecast est disponible uniquement avec YouTube sur la Freebox Révolution, et sur la Delta, peu de services affichent l’icône dédiée pour envoyer des vidéos du web, même si c’est possible avec Netflix et la célèbre plateforme de Google. Simple alternative, l’application Tubio est idéale pour caster sur ces box depuis votre mobile, des services comme Vimeo, SoundCloud, Dailymotion ou autres services. Compatible notamment avec la Freebox Delta, l’application a reçu récemment une nouvelle mise à jour sur Android e iOS. Estampillées 2.63 et 3.41, ces versions apportent une meilleure stabilité et une amélioration des performances mais aussi l’ajout du protocole de streaming HLS avec un support audio alternatif.

Comment utiliser Tubio avec la Freebox Révolution et la Freebox Delta

Au préalable, il faut être connecté sur le réseau wifi de votre Freebox. Une ffois l’application lancée, Tubio découvre automatiquement les Freebox ou autres box, et télévisions connectées dans les environs (sur le même réseau wifi) et vous permet de les regarder en streaming simplement avec votre téléphone.

L’application vous proposera ainsi de choisir le Freebox Player de votre choix que ce soit celui Freebox Delta, de la Mini 4K (l’intérêt est toutefois limité puisque Chromecast est déjà intégré), ou de la Freebox Révolution. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre service et de lancer le contenu de votre choix pour le diffuser sur l’écran TV.