Découvrez en avant-première les captures de l’application StopCovid qui va être lancée dans les prochains jours

Après de nombreuses péripéties, l’application StopCovid est prête et dévoile ses premières images

StopCovid est une application de « contact tracing » qui consiste à informer une personne qu’elle a été en contact avec un individu diagnostiqué positif au Covid-19 dans les jours précédents, afin qu’elle puisse prendre toutes les précautions nécessaires et éviter de contaminer d’autres personnes. Pour ce faire, StopCovid utilise le protocole ROBERT – pour ROBust and privacy-presERving proximity Tracing – qui permet, grâce aux signaux Bluetooth émis par le téléphone d’une personne, de mémoriser l’historique de ses contacts, tout en respectant sa vie privée. Ainsi, avec StopCovid, vous serez prévenu si vous avez croisé dans les jours précédents quelqu’un qui a ensuite été testé positif au Covid-19, une information essentielle pour empêcher l’épidémie de redémarrer.

L’application StopCovid est développée sous la supervision du ministère de la Santé et du secrétariat d’État chargé du Numérique. L’Inria, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, a été chargé de développer un prototype d’application et d’instruire les différentes questions techniques. Les travaux s’appuient également sur l’ANSSI pour garantir la résilience et la sécurité des solutions étudiées et associe également la CNIL afin d’apporter les garanties nécessaires de protection de la vie privée. Plusieurs entreprises ont également mises à contribution dont Capgemini, Orange, et Dassault Systèmes.

Concrètement, si vous avez téléchargé l’application et que vous venez d’être testé positif, vous pouvez alerter l’ensemble des personnes utilisatrices de l’application avec qui vous avez été en contact rapproché dans les derniers jours et que vous avez peut-être contaminées.

Selon le gouvernement l’application est techniquement opérationnelle et les tests sont conclusifs. Elle devrait donc être disponible après le débat parlementaire qui est prévu le 27 mai. En attendant, des captures de cette nouvelle application ont été dévoilées ce soir, nous vous proposons de les découvrir :

Un mode sombre est également disponible :

Et voilà la notification que vous recevez lorsque lorsque vous avez croisé une personne testée positive au COVID-19