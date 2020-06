Un nouveau service de replay débarque sur les Freebox

Fruit de l’accord de distribution trouvé entre Altice (BFM, RMC) et Free en septembre dernier, le service de rattrapage de BFM Business est désormais disponible sur les Freebox.

Après avoir signé son retour fin 2019 sur les Freebox, la chaîne d’info spécialisée BFM Business dégaine désormais son service de replay sur les box de Free. Dès à présent disponible dans la rubrique “Replay” de la Freebox, ce service est accessible gratuitement et permet de revoir les émissions et programmes de la chaîne, comme “Inside Business”, “Tech & co”, “Intégrale Bourse”, “12h , “l’heure H”, “Les experts”, “Culture Geek”, “Good Morning Business” et “Happy boul”. Plusieurs catégories sont proposées comme “les plus vues”, “les dernières chances” et “toutes les émissions”.

Pour rappel, après un bras de fer tumultueux et divers coups de pression ayant mené au retrait pendant plusieurs semaines des chaînes gratuites d’Altice sur les Freebox, la maison-mère de SFR et Free ont finalement trouvé un accord en septembre 2019, comprenant notamment des services à valeur ajoutée. Depuis, BFM TV, RMC Découverte et Story ont fait leur retour sur les Freebox ainsi que leur replay. En février, 01 TV, la nouvelle chaîne de la maison-mère de BFM et SFR, a quant à elle fait son apparition gratuitement sur les box de Free, un service de rattrapage dédié devrait d’ailleurs débarqué prochainement.