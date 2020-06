Free enchaîne les ventes privées, une nouvelle offre arrive demain

A peine l’offre précédente terminée, Free Mobile relance une nouvelle promo sur Veepee.

On ne l’arrête plus. Alors que sa précédente vente privée mobile a pris fin hier, l’opérateur de Xavier Niel enchaîne avec une nouvelle offre qui sera lancée demain à 19h sur Veepee. Il s’agira, comme à l’accoutumée, d’un forfait 100Go avec un smartphone offert (engagement de 24 mois). Pour le tarif, il faudra débourser 19.99€/mois ou 9.99€/mois pendant un an, en fonction de la gamme du modèle proposé dans cette offre.

En pleine guerre des promos et alors que le second trimestre se termine à la fin du mois de juin, Free veut booster ses recrutements pour la fin de l’exercice après avoir observé un fort ralentissement de ces derniers durant la crise sanitaire. Côté fixe, l’opérateur a d’ailleurs prolongé son offre Veepee avec un abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal à 9.99€ pendant un an jusqu’au 15 juin prochain.