Un accord aurait été trouvé entre Canal+ et Orange sur la distribution de beIN Sports

Les abonnés d’Orange pourront continuer de profiter de beiN Sports sur leur box sans passer par une offre Canal.

Si Canal+ a pris en charge comme prévu le 1er juin la distribution exclusive de beIN Sports sur toutes les plateformes et auprès des opérateurs, l’annonce d’un accord avec les FAI se fait toujours attendre. Cela se précise toutefois avec Orange, la filiale de Vivendi et l’opérateur historique auraient trouvé un terrain d’entente et “vont renouveler le contrat de distribution de beIN Sports”, révèle Challenges (version papier).

Depuis plusieurs semaines, Canal+ discute avec Orange, Free, SFR et Bouygues, les négociations étaient récemment très avancées avec deux d’entre eux. Pour l’heure, les chaînes sportives du groupe qatari restent toutefois disponibles sur les box des opérateurs. On peut imaginer que les contrats actuels courent encore. Si rien n’est signé à échéance, les abonnés des FAI en question seront dans l’obligation de s’abonner à une offre Canal comprenant beIN Sports ou à beIN Connect.