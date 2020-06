Fbox TV, qui permet de recevoir Freebox TV sur son mobile, se met à jour

Une nouvelle version de “Fbox TV”, estampillée 4.05, est disponible dans l’App Store d’Apple.

Cette application permet de visualiser toutes les chaînes disponibles dans le service « multiposte » de Freebox TV sur vos mobiles et tablettes, tout en bénéficiant de fonctionnalités utiles. Le développeur de Fbox TV, a déployé une nouvelle mise à jour récemment sur iOS améliorant de manière globale les performances de l’app en ajoutant également un menu “questions fréquentes” pour répondre à tout doute sur son utilisation.

Compatible avec toutes les Freebox hormis la V5/Crystal, Fbox TV propose plusieurs fonctionnalités comme le choix de la qualité SD ou HD quand les chaînes le proposent. Il est également possible parfois de choisir la langue audio et des sous-titres, mais aussi de bénéficier de TF1 et M6 via le tuner TNT de votre Freebox. La grille des programmes est récupérée directement de votre box.

Cette application peut séduire les Freenautes qui ne disposent pas de l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal ou de la Freebox Delta, pour lesquels l’application myCanal est incluse. Rappelons que Fbox TV ne fonctionne que sur le réseau wifi local de la Freebox.