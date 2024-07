L’iPhone X, le HomePod et les AirPods de première génération classés obsolètes par Apple

Depuis ce 1ᵉʳ juillet 2024, Apple a officiellement indiqué que l’iPhone X, le HomePod de première génération et les AirPods de première génération sont désormais des produits « obsolètes ».

Chez Apple, des produits dits obsolètes sont ceux qui ne sont plus fabriqués depuis plus de cinq ans, mais moins de sept ans. Ceci marque également la fin prochaine de la prise en charge technique et des réparations pour ces appareils.

iPhone X : Un Tournant Technologique

Lancé le 12 septembre 2017, l’iPhone X a marqué un tournant chez Apple. En effet, il s’est démarqué par un design audacieux, l’absence de bouton Home et un écran Super Retina OLED de 5,8 pouces qui occupait presque toute la face avant.

L’iPhone X a par ailleurs introduit Face ID, une technologie de reconnaissance faciale qui a remplacé le Touch ID. Grâce à la caméra TrueDepth, ce système offrait une sécurité améliorée et permettait des innovations comme les Animoji, des emojis animés qui imitent les expressions du visage.

La puce A11 Bionic, avec une unité de traitement neuronal, a permis des avancées significatives en matière d’intelligence artificielle, impactant des aspects tels que la photographie et la réalité augmentée. L’iPhone X était aussi le premier modèle à offrir la recharge sans fil.

HomePod de première génération : une révolution sonore

Mis en vente en février 2018 au prix de 349 €, le HomePod de première génération a été conçu pour offrir une qualité sonore de haut niveau. Cet appareil connecté se démarquait par un son riche et immersif, grâce à un subwoofer personnalisé et une série de sept tweeters formant un faisceau. La modélisation acoustique en temps réel est possible grâce à la puce A8.

AirPods de première génération : le début de l’ère sans fil

En septembre 2016, Apple lancé les AirPods de première génération. Équipés de la puce W1, ils se connectaient aisément aux appareils Apple, et permettent de profiter d’une autonomie prolongée et une connexion sans fil efficace.

Les conséquences

Lorsqu’un appareil Apple rentre dans la catégorie des appareils obsolètes, cela signifie plusieurs choses :

Fin des réparations officielles : après deux ans, Apple ne proposera plus de réparations, et même pendant cette période, les pièces de rechange pourraient ne plus être disponibles.

Absence de mises à jour logicielles : ces appareils ne recevront plus de mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité.

Compatibilité logicielle réduite : avec le temps, ces appareils pourraient ne plus être compatibles avec de nouvelles applications.

Diminution de la valeur de revente : ces produits devraient perdre de la valeur sur le marché de l’occasion à l’avenir.

Cette décision d’Apple marque la fin d’une ère pour ces trois produits qui ont chacun, à leur manière, révolutionné leur domaine respectif. Les utilisateurs devront désormais se tourner vers les modèles plus récents pour bénéficier des dernières innovations et du support technique d’Apple.

Source : Tom’s Guide

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox