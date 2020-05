Free : continuer de traiter les demandes des abonnés malgré le Covid-19 pour limiter l’impact de la crise

Avant-dernière vidéo de la série “Face au Covid-19 , des collaborateurs mobilisés” de Free, cette fois pour expliquer comment ont été traité les demandes de courrier pendant l’épidémie.

Malgré l’effectif réduit et les urgences de la crise, il ne faut pas négliger les demandes des abonnés Free. C’est là où Sylvie intervient, pour gérer l’envoi et la réception des courriers et des colis.

La responsable du service Courrier chez Free explique que la crise sanitaire a entraîné un développement de l’esprit d’équipe, où chacun donne un coup de main et tout le monde travaille ensemble afin de traiter les demandes le plus rapidement possible, et de limiter l’impact de la crise sur les abonnés. Notamment dû au fait que l’épidémie a forcé le service à travailler en sous-effectif.

Merci Sylvie 😉 et RDV la semaine prochaine avec le dernier épisode de notre série Face au #COVID__19 , des collaborateurs mobilisés ! pic.twitter.com/0LkkptnRzz Groupe iliad (@GroupeIliad) May 29, 2020

Il s’agit de l’avant-dernière vidéo de ce genre, indique l’opérateur, la dernière arrivera la semaine prochaine. Précédemment, l’opérateur a présenté le travail des techniciens itinérants durant le confinement, l’alternative aux Free Centers mise en place, mais aussi la mobilisation d’un conducteur Travaux Fibre dont l’organisation a été chamboulé ou encore la mission d’une responsable logistique qui a dû gérer l’approvisionnement difficile de matériel des techniciens. Plus récemment, Free a également présenté l’organisation des centres de contacts pendant la crise sanitaire mais aussi le challenge que représentait la protection des techniciens intervenant sur le terrain.