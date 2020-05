[MàJ] Salto change encore ses plans et décale son lancement test à la rentrée

Mise à jour (10h07) : Salto dément les informations de Challenges. La phase de test débutera bien mercredi 3 juin.

Après avoir revu en avril son dispositif de lancement à cause du contexte sanitaire actuel, Salto annule son pré-lancement programmé la semaine prochaine. La plateforme remet tout à la rentrée.

De report en report, on est est plus à ça près. L’épidémie de Coronavirus chamboule les plans du “Netflix français” ou plutôt son alternative made in France. Le pré-lancement en bêta fermée de Salto prévu initialement le 3 juin est reporté à la rentrée, révèle Challenges (édition papier). Un énième changement de calendrier pour la plateforme SVoD de France Télévisions, M6 et TF1 après avoir pourtant assuré en avril lors d’un conseil de surveillance, le maintien de ce pré-test à la date fixée pour un nombre restreint de bêta-testeurs et non pour tous comme prévu. Un glissement du lancement commercial de Salto à l’automne 2020 au lieu de septembre, avait également été évoqué. Un nouveau décalage de plusieurs semaines est donc à prévoir.