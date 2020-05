Clin d’oeil : Xavier Niel est un geek assumé

À l’occasion de la journée internationale des geeks, le fondateur de Free prend la pose.

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale des geeks. Pour l’occasion, Xavier Niel assume pleinement son côté geek, et même rétrogamer, à en croire la photo postée sur le compte Twitter de Free.

On voit en effet le fondateur de Free à côté de reproductions en Lego de la saga Star Wars, dont l’AT-AT, et en train de jouer à Bubble Bobble de Taito sur une borne d’arcade estampillée Iliad. Une borne d’arcade d’ailleurs déjà aperçue dans les photos d’un étudiant nommé Lucas qui avait gagné une journée avec Xavier Niel et Thomas Reynaud au siège de Free.

Mais Xavier Niel se définit également comme un pirate. Il racontait d’ailleurs ses anecdotes lors d’un grand entretien d’une trentaine de minutes sur la chaîne LCP. Il expliquait notamment les complications au moment de lancer la box triple play de Free.