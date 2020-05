Netflix : le service de SVOD désinscrit les abonnés inactifs

Vous n’utilisez pas son service de streaming vidéo ? Netflix vous désinscrit automatiquement et vous évite ainsi de payer pour rien.

Partant du principe que l’on ne devrait pas payer pour un service non utilisé et que la désinscription devrait être aussi facile que l’inscription, Netflix a pris la décision de désinscrire automatiquement les abonnés inactifs. Ces derniers représentent 0,5 % de sa base d’utilisateurs, soit quelques centaines de milliers de personnes.

Plus concrètement, les abonnés n’ayant rien regardé depuis un an seront alertés via une notification ou par e-mail. En l’absence de confirmation de leur part concernant le fait qu’ils souhaitent continuer à utiliser le service, l’abonnement prendra fin, tout comme les prélèvements.

La désactivation du compte n’entraîne cependant pas la suppression totale de celui-ci. Pas tout de suite, en tout cas. Netflix précise en effet que les abonnés désinscrits auront dix mois pour revenir en retrouvant les derniers paramétrages de leur compte (profils, contenus déjà regardés, contenus favoris, etc.).

Concernant la perte de revenus découlant de ce processus de résiliation automatique, Netflix indique l’avoir déjà intégrée dans ses prévisions financières.