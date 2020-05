Smartphones : Honor lance une version allégée de son 9X, pendant qu’une marque de Xiaomi dévoile un nouveau flagship killer

Retrouvez un condensé de l’actualité autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : l’arrivée d’un Honor 9X Lite et d’une nouvelle édition du Huawei P30 Pro. Il y a également ce nouveau flagship killer annoncé par une marque de Xiaomi.

Huawei et sa marque Honor ont introduit de nouveaux smartphones cette semaine. Il y a un Huawei P30 Pro New Edition pour continuer à proposer le Play Store sur le haut de gamme et un Honor 9X Lite destiné aux petits budgets. De son côté, Xiaomi a dévoilé un nouveau flagship killer à travers la marque Pocophone.

Honor 9X Lite

Après des Honor 9X et Honor 9X Pro, voici à présent un Honor 9X Lite. À 199 euros en France, ce smartphone de petit milieu de gamme repose sur le chipset Kirin 710.

Il offre un écran IPS 6,5 pouces FHD+, un stockage 128 Go, un double capteur photo 48 + 2 Mégapixels au dos et une batterie 3 750 mAh rechargeable en 10 Watts. Sa ROM EMUI 9.1 repose sur Android 9.0 Pie.

Huawei P30 New Edition

En alternative à son P40 Pro privé des services et applications de Google qui pourrait freiner les acheteurs voulant le Play Store, Huawei propose un P30 Pro New Edition.

Affiché 749 euros, il s’agit du même appareil, introduisant un nouveau coloris Silver Frost et s’accompagnant d’une ROM EMUI 10.1 reposant sur Android 10. On retrouve ainsi le chipset Kirin 980, l’écran AMOLED 6,47 pouces FHD+, les capteurs photo 40, 8 et 20 Mégapixels au dos, le module 32 Mégapixels pour les selfies et la batterie 4 200 mAh avec charge filaire 40 Watts et charge sans-fil 15 Watts.

Reste maintenant à voir si la France y aura droit. Ce nouveau modèle n’a été annoncé qu’en Allemagne pour le moment.

Poco F2 Pro

Pocophone, une marque de Xiaomi, avait marqué les esprits en 2018 avec un smartphone Poco F1 équipé du Snapdragon 845 à moins de 400 euros. Après un temps de silence, elle annonce un Poco F2 Pro particulièrement bien équipé au regard des 499 et 599 euros demandés pour les configurations 6/128 et 8/256 Go.

Le smartphone propose en effet un chipset Snapdragon 865 avec le modem X55 pour la 5G, un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+, un quadruple capteur photo 64 + 13 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière et un module à selfies 20 Mégapixels motorisé pour libérer l’écran. Sa batterie 4 700 mAh se charge en 1 heure grâce à un chargeur 30 Watts. Une configuration pas totalement inconnue d’ailleurs, puisqu’on se trouve face à un Redmi K30 Pro renommé.