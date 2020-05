Quels enrichissements préféreriez-vous sur le forfait 2 euros de Free Mobile ?

En multipliant les améliorations temporaires sur son forfait 2€ pour accompagner ses abonnés pendant la crise sanitaire, Free Mobile relance la possibilité d’un enrichissement sur la durée.

Evoquée par Xavier Niel en 2018, l’évolution du forfait 2€ de Free Mobile se fait toujours attendre. Au contraire du forfait 100 Go à 19,99€/mois, l’offre historique la moins onéreuse de l’opérateur n’a pas connu de véritables enrichissements jusqu’à présent. Le confinement a toutefois fait bouger les lignes avec l’augmentation temporaire à 1 Go de la data incluse, avant un retour à 50 Mo mardi dernier. Sans oublier le doublement du nombre d’heures d’appel (4h au lieu de 2h) suivi cette semaine de l’intégration des appels illimités jusqu’au 11 juin. Ces gestes de l’opérateur dans ce contexte de crise sanitaire relancent mécaniquement l’espoir d’une amélioration de façon pérenne du forfait à l’avenir. En data, en appels illimités ? Et au même prix ? Afin de connaître votre avis et vos attentes, Univers Freebox vous soumet un nouveau sondage.