Attention, un bug chez Free Mobile pourrait entraîner un gros hors forfait pour les abonnés à 2€

Les abonnés au forfait le moins cher de Free Mobile suivant leur consommation sur leur espace abonné pourraient avoir une mauvaise surprise.

Le forfait Free à 2€ (ou 0€ pour les abonnés Freebox) a été enrichi pendant la période de confinement, tout d’abord en proposant 4 heures d’appel ainsi qu’1 Go de data puis, depuis mardi dernier en proposant les appels illimités mais avec un retour à l’enveloppe initiale de 50 Mo. Cependant, il y a un hic concernant cette modification du forfait.

1 Go de data toujours affiché, des risques de hors-forfait

En effet, sur l’espace abonné des abonnés Free Mobile, le suivi de consommation indique toujours 1Go de data disponible. Si ce n’était que ça, le problème n’en serait pas un et les abonnés pourraient continuer à profiter de l’enveloppe de data, cependant, un abonné Free Mobile a noté que le hors forfait était bel et bien facturé au delà de 50 Mo utilisés.

Et cela pourrait causer certains désagréments pour les abonnés n’étant pas au courant de la modification de leur forfait Free Mobile. En effet, pour toute consommation de 1Mo en plus de votre enveloppe initiale, vous serez facturés 5 centimes d’euros. Pour un abonné qui consommera jusqu’à 1Go, la facture pourrait vite grimper jusqu’à 47.5€…

De plus, l’option de blocage de data mise en place pendant le confinement a dorénavant disparu de l’espace abonné. Pas de garde-fou donc, contrairement à ce qu’indique encore la page de Free Mobile, qui n’a semble-t-il pas été mise à jour.

“Vous avez 1Go d’internet par mois. Toute consommation au delà de cette limite vous sera facturée hors forfait. Vous pouvez cependant activer l’option “Blocage hors-forfait data” pour bloquer toute consommation de données hors-forfait. ” indique l’espace abonné.

Il convient donc d’être prudent si vous suivez votre consommation sur l’espace abonné Free Mobile : depuis le 12 mai dernier, le forfait à 2€ a bel et bien retrouvé son enveloppe data de 50 Mo, et il n’y a plus d’option pour éviter la surconsommation de votre enveloppe data.

Merci à @vachegti